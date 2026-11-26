Национальный банк Украины установил обновленные официальные курсы доллара и евро на пятницу, 27 ноября. Обе иностранные валюты продолжили дешеветь по отношению к гривне.

Курс валют НБУ

На пятницу, 27 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,10 гривны. По сравнению с четвергом, 26 ноября, американская валюта подешевела на 17 копеек — в предыдущий банковский день ее курс составлял 45,27 гривны.

Официальный курс евро также снизился. На 27 ноября НБУ установил его на уровне 49,49 гривны, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее. В четверг, 26 ноября, европейская валюта стоила 49,53 гривны.

Об этом сообщает НБУ.

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 24 ноября.

Доллар и евро продолжили дешеветь: НБУ обновил курс валют на 23 ноября