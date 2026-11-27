Prokuratorzy z Biura Prokuratora Generalnego udowodnili w sądzie winę żołnierza, który za 20 tysięcy dolarów obiecał dogadać się z dowództwem wojskowym i komisją wojskowo-lekarską w sprawie przeniesienia medyka z linii frontu do oddziału tyłowego w obwodzie kijowskim. Ponadto obiecał również pomóc w zwolnieniu żołnierza ze służby ze względów zdrowotnych.

W momencie popełnienia przestępstwa skazany pracował jako kierowca jednego z kierowników Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

W okresie od października 2024 r. do stycznia 2025 r. omawiał swoje „usługi” z partnerką medyka wojskowego, który zajmował się ewakuacją rannych z linii frontu. Początkowo mężczyzna podawał niższą kwotę, jednak później podniósł cenę do 20 tysięcy dolarów i nalegał na jak najszybszą płatność.

Kobieta zwróciła się do organów ścigania. 4 lutego 2025 roku żołnierz został zatrzymany w Kijowie zaraz po otrzymaniu pieniędzy. Przed spotkaniem zmienił nawet tablice rejestracyjne w samochodzie, próbując ukryć swoje działania.

W trakcie śledztwa w jego telefonie znaleziono również korespondencję dotyczącą uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności w celu uniknięcia służby, nielegalnego wyjazdu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu za granicę oraz przenoszenia żołnierzy z jednostek bojowych do tyłu za pieniądze.

W sądzie mężczyzna zaprzeczył winie, twierdząc, że pieniądze były przeznaczone na zakup samochodu. Jednak nagrania rozmów, korespondencja, zeznania świadków i inne dowody obaliły jego wersję wydarzeń.

29 października 2026 r. Sąd Rejonowy Desnyjski w Kijowie uznał go za winnego nadużycia wpływu (cz. 2 art. 369-2 Kodeksu Karnego Ukrainy) i skazał go na dwa lata pozbawienia wolności. Informację tę podała Prokuratura Generalna. W dwóch regionach ujawniono przypadki defraudacji środków przez wysokich rangą urzędników zakładu zbrojeniowego. Zatrzymano pracownika działu kadr batalionu TrO, który za łapówki przemycał żołnierzy na tyły

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