Państwowy bank „PrivatBank” nie znalazł nabywców na hotel Radisson Blu Resort Bukovel oraz część infrastruktury ośrodka narciarskiego „Bukowel” w miejscowości Polanica w obwodzie iwano-frankowskim. Łączna cena wywoławcza obu przedmiotów sprzedaży wynosiła prawie 3,87 mld hrywien wraz z podatkiem VAT, jednak aukcja nie doszła do skutku z powodu braku uczestników.

Aukcję odwołano, ponieważ żaden z zainteresowanych nie złożył wniosku o udział.

PrivatBank przejął te obiekty w ramach spłaty kredytów udzielonych jeszcze przed nacjonalizacją tej instytucji finansowej. Część zadłużenia była związana z byłym właścicielem banku, Ihorem Kolomojskim.

Hotel Radisson Blu Resort Bukovel został otwarty jesienią 2012 roku. Stał się pierwszym obiektem międzynarodowej sieci Radisson Blu w ukraińskim ośrodku narciarskim. Hotel dysponuje 252 pokojami, a jego infrastruktura obejmuje kompleks spa o powierzchni około 2000 m², basen, salę fitness, dwie restauracje oraz kilka barów.

Pierwsza partia obejmowała kompleks hotelowy Radisson o powierzchni ponad 30,5 tys. m², akademik o powierzchni 8,6 tys. m² oraz prawie 3,6 ha gruntu.

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosiła 1,96 mld hrywien bez VAT — około 2,047 mld hrywien z podatkiem. Aby wziąć udział w licytacji, należało wpłacić kaucję w wysokości prawie 98 mln hrywien.

Drugą partią wystawiono część infrastruktury kurortu. Obejmowała ona 34 działki o łącznej powierzchni ponad 100 ha, stację pomp, dwie podstacje transformatorowe, 10 lokali komercyjnych oraz budynki 14 wyciągów.

Wśród obiektów komercyjnych znalazły się: punkt wypożyczania sprzętu, szkoła narciarska, kompleks dla dzieci, sklep, kasy, oddział banku oraz magazyny żywności.

Cena wywoławcza drugiej partii wynosiła 1,6 mld hrywien bez VAT, czyli 1,823 mld hrywien z podatkiem. Kaucja gwarancyjna dla uczestników aukcji wynosiła 80 mln hrywien.

Obecnie nieruchomości i część infrastruktury ośrodka są wynajmowane przez spółkę „Bukowel”, powiązaną z Zacharem i Oksaną Palicami — synem i byłą żoną posła Igora Palicy.

W listopadzie 2025 roku spółka stała się jedynym uczestnikiem dwóch aukcji dotyczących dzierżawy tych aktywów. Ihor Palica był wcześniej partnerem biznesowym Ihoru Kolomojskiego, który obecnie przebywa w areszcie śledczym.

Za dzierżawę 14 kolejek linowych wraz z 30 działkami firma płaci co miesiąc PrivatBankowi 9,86 mln hrywien. Dzierżawa hotelu Radisson i akademika kosztuje dodatkowo 8,4 mln hrywien miesięcznie.

Warunki sprzedaży przewidywały potwierdzenie legalnego pochodzenia środków, uzyskanie zgody Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, a także brak powiązań z byłymi właścicielami PrivatBanku lub osobami objętymi sankcjami.

Pomimo wysokiej wartości aktywów i określonych warunków udziału aukcja zaplanowana na 26 listopada nie doszła do skutku z powodu braku ofert od potencjalnych nabywców.

Licytacja była zaplanowana na 26 listopada w systemie Prozorro. Sprzedaż.

Przypomnijmy, Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy przygotowuje do prywatyzacji kompleks hotelowy AmstelSki w Bukowelu, który wcześniej należał do objętego sankcjami byłego szefa ochrony Wiktora Janukowycza oraz obecnego oficera sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej Wiaczesława Zanewskiego. Obecnie sądy uchyliły wszystkie zajęcia i obciążenia, trwa inwentaryzacja, wycena aktywów oraz rejestracja praw własności do działek w celu ich dalszej sprzedaży.

Krajowa Agencja ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) przygotowuje do przekazania pod zarząd kompleks hotelowy w Kropiwnicach, którego ostatecznym beneficjentem jest obywatel Rosji. W skład aktywów wchodzi 79% udziałów w spółce „Hotel „London”-Kirowograd” oraz nieruchomości o łącznej powierzchni 2426,4 m².

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