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Державний ПриватБанк не знайшов покупців на готель Radisson Blu Resort Bukovel та частину інфраструктури гірськолижного курорту «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області. Загальна стартова вартість двох лотів становила майже 3,87 млрд грн із ПДВ, однак аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Аукціон скасували, оскільки жоден охочий не подав заявку на участь.

ПриватБанк отримав ці об’єкти в рахунок погашення кредитів, виданих ще до націоналізації фінустанови. Частина заборгованості була пов’язана з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.

Готель Radisson Blu Resort Bukovel відкрили восени 2012 року. Він став першим об’єктом міжнародної мережі Radisson Blu на українському гірськолижному курорті. Готель має 252 номери, а його інфраструктура включає спа-комплекс площею близько 2000 кв. м, басейн, фітнес-зал, два ресторани та кілька барів.

До першого лота увійшли готельний комплекс Radisson площею понад 30,5 тис. кв. м, гуртожиток площею 8,6 тис. кв. м та майже 3,6 га землі.

Стартова вартість цього майна становила 1,96 млрд грн без ПДВ — близько 2,047 млрд грн із податком. Для участі в торгах необхідно було внести гарантійний внесок майже 98 млн грн.

Другим лотом виставили частину інфраструктури курорту. Він охоплював 34 земельні ділянки загальною площею понад 100 га, насосну станцію, дві трансформаторні підстанції, 10 комерційних приміщень і будівлі 14 підйомників.

Серед комерційних об’єктів — приміщення прокату спорядження, лижної школи, дитячого комплексу, магазину, кас, банківського відділення та складів для продуктів.

Стартова ціна другого лота становила 1,6 млрд грн без ПДВ, або 1,823 млрд грн із податком. Гарантійний внесок для учасників аукціону — 80 млн грн.

Наразі нерухомість і частину інфраструктури курорту орендує ТОВ «Буковель», пов’язане із Захаром та Оксаною Палицями — сином і колишньою дружиною народного депутата Ігоря Палиці.

У листопаді 2025 року компанія стала єдиним учасником двох аукціонів з оренди цих активів. Ігор Палиця раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського, який нині перебуває в СІЗО.

За оренду 14 канатних доріг із 30 земельними ділянками компанія щомісяця сплачує ПриватБанку 9,86 млн грн. Оренда готелю Radisson та гуртожитку обходиться ще у 8,4 млн грн на місяць.

Умови продажу передбачали підтвердження легального походження коштів, отримання дозволу Антимонопольного комітету України, а також відсутність зв’язків із колишніми власниками ПриватБанку або підсанкційними особами.

Попри високу вартість активів і визначені умови участі, аукціон 26 листопада не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців.

Торги були заплановані на 26 листопада в системі Prozorro. Продажі.

Нагадаємо, Фонд державного майна України готує до приватизації готельний комплекс AmstelSki у Буковелі, який раніше належав підсанкційному колишньому керівнику охорони Віктора Януковича та нинішньому офіцеру збройних сил рф В'ячеславу Заневському. Наразі у судах скасовано всі арешти та обтяження, триває інвентаризація, оцінка активів і реєстрація прав власності на земельні ділянки для подальшого продажу.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Росії. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград» та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.

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