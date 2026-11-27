Государственный «ПриватБанк» не нашёл покупателей на отель Radisson Blu Resort Bukovel и часть инфраструктуры горнолыжного курорта «Буковель» в селе Поляница Ивано-Франковской области. Общая стартовая стоимость двух лотов составляла почти 3,87 млрд грн с НДС, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

Аукцион отменили, поскольку ни один желающий не подал заявку на участие.

ПриватБанк получил эти объекты в счет погашения кредитов, выданных ещё до национализации финансового учреждения. Часть задолженности была связана с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.

Отель Radisson Blu Resort Bukovel открыли осенью 2012 года. Он стал первым объектом международной сети Radisson Blu на украинском горнолыжном курорте. Отель насчитывает 252 номера, а его инфраструктура включает спа-комплекс площадью около 2000 кв. м, бассейн, фитнес-зал, два ресторана и несколько баров.

В первый лот вошли гостиничный комплекс Radisson площадью более 30,5 тыс. кв. м, общежитие площадью 8,6 тыс. кв. м и почти 3,6 га земли.

Стартовая стоимость этого имущества составляла 1,96 млрд грн без НДС — около 2,047 млрд грн с учетом налога. Для участия в торгах необходимо было внести гарантийный взнос в размере почти 98 млн грн.

Второй лот представлял собой часть инфраструктуры курорта. Он включал 34 земельных участка общей площадью более 100 га, насосную станцию, две трансформаторные подстанции, 10 коммерческих помещений и здания 14 подъемников.

Среди коммерческих объектов — помещения проката снаряжения, лыжной школы, детского комплекса, магазина, касс, банковского отделения и складов для продуктов.

Стартовая цена второго лота составляла 1,6 млрд грн без НДС, или 1,823 млрд грн с налогом. Гарантийный взнос для участников аукциона — 80 млн грн.

В настоящее время недвижимость и часть инфраструктуры курорта арендует ООО «Буковель», связанное с Захаром и Оксаной Палицами — сыном и бывшей женой народного депутата Игоря Палицы.

В ноябре 2025 года компания стала единственным участником двух аукционов по аренде этих активов. Игорь Палица ранее был бизнес-партнером Игоря Коломойского, который в настоящее время находится в СИЗО.

За аренду 14 канатных дорог с 30 земельными участками компания ежемесячно выплачивает ПриватБанку 9,86 млн грн. Аренда отеля Radisson и общежития обходится ещё в 8,4 млн грн в месяц.

Условия продажи предусматривали подтверждение законного происхождения средств, получение разрешения Антимонопольного комитета Украины, а также отсутствие связей с бывшими владельцами ПриватБанка или лицами, подпадающими под санкции.

Несмотря на высокую стоимость активов и установленные условия участия, аукцион 26 ноября не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Торги были запланированы на 26 ноября в системе Prozorro. Продажи.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации гостиничный комплекс AmstelSki в Буковеле, который ранее принадлежал подпадающему под санкции бывшему руководителю охраны Виктора Януковича и нынешнему офицеру вооруженных сил РФ Вячеславу Заневскому. В настоящее время судами отменены все аресты и обременения, продолжается инвентаризация, оценка активов и регистрация прав собственности на земельные участки для дальнейшей продажи.

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин России. В состав актива входят 79% корпоративных прав ООО «Отель «Лондон»-Кировоград» и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.

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