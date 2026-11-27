Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу упоминания «Вовы» на так называемых «пленках Миндича» и аудиозаписях, обнародованных в рамках дела «Династия». Глава государства подчеркнул, что Украина ведет борьбу с коррупцией.

Журналистка спросила президента, знает ли он, кто такой «Вова», упомянутый в аудиозаписях, связанных с расследованием НАБУ и САП. Он ответил: «Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что у них ко мне нет вопросов. Думаю, это и есть ответ».

Зеленский добавил, что антикоррупционные органы независимы.

«Мы боремся с коррупцией, и именно поэтому вы об этом знаете, ведь мы не пытаемся закрывать глаза на такие вызовы. Это очень важно. Речь не идет о каких-то друзьях. У нас огромная антикоррупционная инфраструктура и все эти реформы, которые мы провели и за которые проголосовали в парламенте. Поэтому мы делаем многое во время войны. Но во время войны возникает много разных вызовов и, конечно, много разных дел, в том числе коррупционных. Мы не должны останавливаться и должны бороться с коррупцией», — подчеркнул глава Украины.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отмечал, что Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования НАБУ или САП. В том числе в досудебном расследовании по делу о строительстве особняков в коттеджном городке «Династия».

Об этом сообщается со ссылкой на его интервью BBC.

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