Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do wzmianki o „Wowie” na tzw. „taśmach Mindicha” oraz w nagraniach audio ujawnionych w ramach sprawy „Dynastia”. Głowa państwa podkreśliła, że Ukraina prowadzi walkę z korupcją.

Dziennikarka zapytała prezydenta, czy wie, kim jest „Wowa”, o którym mowa w nagraniach związanych z dochodzeniem prowadzonym przez NABU i SAP. Odpowiedział: „Możecie zapytać instytucje antykorupcyjne. Publicznie oświadczyły, że nie mają do mnie żadnych pytań. Myślę, że to właśnie jest odpowiedź”.

Zełenski dodał, że organy antykorupcyjne są niezależne.

„Walczymy z korupcją i właśnie dlatego o tym państwo wiecie, ponieważ nie próbujemy przymykać oczu na takie wyzwania. To bardzo ważne. Nie chodzi tu o jakichś przyjaciół. Mamy ogromną infrastrukturę antykorupcyjną oraz wszystkie te reformy, które przeprowadziliśmy i przegłosowaliśmy w parlamencie. Robimy więc wiele rzeczy w czasie wojny. Jednak w czasie wojny pojawia się wiele różnych wyzwań i, oczywiście, wiele różnych spraw, w tym sprawy korupcyjne. Nie możemy się zatrzymywać i musimy walczyć z korupcją” – podkreślił prezydent Ukrainy.

Wcześniej dyrektor Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy Semen Krywonos zaznaczył, że Wołodymyr Zełenski nie figurował i nie figuruje w ramach postępowania przygotowawczego prowadzonego przez NABU ani SAP. Dotyczy to między innymi postępowania przygotowawczego w sprawie budowy rezydencji w osadzie domków letniskowych „Dynastia”.

Informacja ta pochodzi z jego wywiadu dla BBC.

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