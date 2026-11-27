W piątek, 27 listopada 2026 roku, na Ziemi rozpocznie się burza magnetyczna, która według prognoz potrwa dwa dni – do 28 listopada włącznie. Burza geomagnetyczna może wpłynąć na samopoczucie osób wrażliwych na zmiany pogody. W związku z tym warto zadbać o odpoczynek i stosować się do zaleceń dotyczących dbania o zdrowie.

„Oczekuje się, że strumień o dużej prędkości z dziury koronalnej wzmocni warunki geomagnetyczne w dniach 27 i 28 listopada do poziomu G1” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z prognozami naukowców szczyt burzy magnetycznej spodziewany jest 27 listopada, 28 listopada burza zacznie słabnąć, a 29 listopada warunki geomagnetyczne ponownie się uspokoją.

Burze magnetyczne – czym są i jak się przed nimi chronić

Burze magnetyczne powstają w wyniku zwiększonej aktywności Słońca. Podczas rozbłysków i wyrzutów plazmy Słońce kieruje w stronę Ziemi strumienie naładowanych cząstek, które oddziałują z polem magnetycznym planety i powodują jego zaburzenia. Zjawiska te mogą trwać od kilku godzin do kilku dni.

Niektórzy ludzie w okresach aktywności geomagnetycznej skarżą się na bóle głowy, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu oraz wahania ciśnienia tętniczego.

Nie ma specjalnych leków ani sposobów, które pozwoliłyby całkowicie uchronić się przed zaburzeniami geomagnetycznymi. Zazwyczaj jednak zaleca się, aby w takie dni zwracać większą uwagę na swoje zdrowie: przestrzegać reżimu snu, pić wystarczającą ilość wody, prawidłowo się odżywiać oraz nie nadużywać kofeiny i alkoholu. Korzystna jest umiarkowana aktywność fizyczna i spacery na świeżym powietrzu.



Informuje o tym Brytyjska Służba Geologiczna.

Burze magnetyczne 25–26 listopada: prognoza aktywności słonecznej na najbliższe dni

Burze magnetyczne 17–18 listopada 2026 r.: prognoza aktywności słonecznej.

Czytaj nas na