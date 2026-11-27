В пятницу, 27 ноября 2026 года, на Земле начнётся магнитная буря, которая, по прогнозам, продлится два дня — до 28 ноября включительно. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В связи с этим стоит позаботиться об отдыхе и соблюдать рекомендации по поддержанию здоровья.

«Ожидается, что высокоскоростной поток из корональной дыры усилит геомагнитные условия в течение 27 и 28 ноября до уровня G1», — говорится в сообщении.

По прогнозу ученых, пик магнитной бури ожидается 27 ноября, 28-го она пойдет на спад, а 29 ноября геомагнитные условия вновь станут спокойными.

Магнитные бури – что это такое и как защититься

Магнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности. Во время вспышек и выбросов плазмы Солнце направляет к Земле потоки заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем планеты и вызывают его возмущение. Такие явления могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Некоторые люди в периоды геомагнитной активности жалуются на головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и колебания артериального давления.

Специальных лекарств или способов полностью защититься от геомагнитных возмущений не существует. Однако обычно рекомендуют в такие дни уделять больше внимания своему здоровью: соблюдать режим сна, пить достаточно воды, правильно питаться и не злоупотреблять кофеином и алкоголем. Полезны умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе.



Об этом сообщает Британская геологическая служба.

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