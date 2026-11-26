Россия активизирует диверсионную деятельность в Европе, и её целями всё чаще становятся объекты критической инфраструктуры. Из-за поджогов и взрывов под угрозой оказываются железные дороги, аэропорты и энергетические сети, а сами атаки могут привести к большому количеству жертв.

Аналитики IISS считают, что Москва ведет скрытую кампанию против европейских стран, хотя формально не находится с ними в состоянии войны. Для этого Россия использует сети исполнителей, действующих по указаниям или при поддержке российских спецслужб. Одна из главных целей таких операций — ослабить помощь Украине. Российские диверсии призваны не только нанести ущерб логистике и поставкам военной помощи, но и заставить европейские правительства усомниться в целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Согласно данным отчета, за последний год количество диверсий с использованием взрывных устройств и поджогов примерно удвоилось. Аналитики предупреждают, что такие атаки становятся все более опасными и могут привести к массовым жертвам.

Особое внимание Россия уделяет странам, которые играют важную роль в поддержке Украины. Больше всего инцидентов зафиксировано в Германии и Польше. На эти два государства приходится более половины всех случаев, которые IISS связывает с Москвой и которые произошли с октября 2025 года по сентябрь 2026 года. «Удары наносятся преимущественно по объектам, критически важным для военных усилий Украины, тогда как атаки на гражданскую инфраструктуру и значимые объекты направлены на подрыв общественного доверия и поддержки Украины», — отмечают авторы доклада.

Польша стала одной из главных целей

Согласно анализу IISS, с октября 2025 года по сентябрь 2026-го в Польше зафиксировали 29 инцидентов, связанных с Россией. Один из самых громких произошел в ноябре 2025 года, когда взрыв повредил железнодорожный путь между Варшавой и границей с Украиной. Тогда никто не погиб. Однако впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв, скорее всего, был спланирован так, чтобы уничтожить поезд.

Этот случай показал, насколько серьёзной может быть угроза для железнодорожного сообщения. Повреждение путей или других важных объектов способно не только остановить движение транспорта, но и поставить под угрозу жизнь пассажиров.

Как работают российские сети диверсантов

В отчете говорится, что российские спецслужбы создали сети исполнителей, которые могут действовать в разных европейских странах. Для атак они, в частности, используют самодельные взрывные устройства с таймерами и детонаторами. В некоторых случаях правоохранительным органам удавалось задержать исполнителей или выслать из страны сотрудников российских спецслужб. Однако это не привело к заметному сокращению числа диверсий. «Аресты создают проблемы для самих исполнителей, но пока никак не затрагивают российские спецслужбы, которые руководят ими и обеспечивают их деятельность», — отмечают авторы отчета.

Аналитики также обратили внимание на то, что диверсии происходят волнами. Это может свидетельствовать о централизованном планировании операций в Москве. Кроме того, есть признаки того, что одна из сетей координирует атаки сразу в нескольких странах. В то же время в Европе могут действовать и несколько отдельных группировок, конкурирующих между собой. Поэтому задержание участников одной сети не означает, что другие прекратят свою деятельность.

Чего Россия пытается добиться с помощью диверсий

В IISS считают, что российская диверсионная кампания имеет два уровня. На тактическом уровне атаки направлены на то, чтобы повредить маршруты поставки помощи Украине или задержать её доставку. Речь идёт прежде всего о транспортной и другой инфраструктуре, важной для поддержки украинской армии. На стратегическом уровне цель значительно шире. Россия пытается сделать помощь Украине настолько дорогостоящей для европейских стран — как с экономической, так и с политической точки зрения, — чтобы их правительства в конечном итоге отказались от дальнейшей поддержки Киева.

Таким образом, диверсии могут быть направлены не только на физическое повреждение инфраструктуры. Они также призваны сеять страх, недоверие и оказывать общественное давление на власти европейских государств. Аналитики предупреждают, что непосредственной угрозой таких операций становятся не только объекты, но и люди, которые могут оказаться рядом с местом атаки. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS), пишет CNN.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, Германия, заявил об усилении враждебной активности против государств Альянса. Речь идет, в частности, о диверсиях на железной дороге, атаках на грузовые суда в море и непрекращающихся кибератаках, сообщает Anadolu Agency.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал сообщения СМИ о том, что в конце октября — начале ноября российские спецслужбы планировали диверсию на польской территории вблизи границы с Калининградской областью РФ. Согласно этому плану, ответственность за операцию должны были возложить на Украину.

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