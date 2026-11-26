В Фастовском районе Киевской области 26 ноября 2026 года под колесами пассажирского поезда маршрутом Рахов — Киев погибла 62-летняя местная жительница. Трагедия произошла в пределах остановки «Мотовиловка».

По предварительным данным следствия, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте; машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, и пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Источник: сообщение полиции Киевской области в Telegram.

Ранее в селе Плугов Золочевского района Львовской области поезд маршрута «Трускавец – Днепр» сбил 61-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

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