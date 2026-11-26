Министерство образования и науки подготовило четыре возможные модели национального мультипредметного теста на 2027 год. Они могут различаться по формату и количеству предметов, однако окончательное решение будет зависеть от Верховной Рады. В настоящее время один из законопроектов предусматривает, что абитуриенты, как и раньше, будут сдавать четыре предмета.

По словам министра, в ведомстве уже рассмотрели несколько вариантов проведения НМТ в 2027 году. Однако пока говорить об окончательном формате тестирования рано. Сначала парламент должен принять базовый закон, который определит правила вступительной кампании. «Мы разработали четыре возможные модели НМТ, но НМТ у нас находится в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения наших народных депутатов», — сказал Бутенко.

Какие изменения предлагают для НМТ-2027

Одним из главных вопросов остается количество предметов, которые должны сдавать абитуриенты. 28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №15440. Документ предусматривает, что национальный мультипредметный тест и в дальнейшем будет состоять из четырёх предметов. То есть для абитуриентов может быть сохранен формат, действовавший во время двух предыдущих вступительных кампаний.

В то же время есть и другое предложение. Альтернативный законопроект № 15440-1 отправили на доработку. Его авторы хотят сократить количество предметов НМТ с четырёх до трёх. Кроме того, они предлагают сделать математику предметом по выбору, а не обязательной частью тестирования. Таким образом, окончательное решение может повлиять как на количество заданий, которые придется выполнять абитуриентам, так и на сам перечень обязательных предметов. Но пока ни один из предложенных вариантов не утвержден.

Какие предметы сдают на НМТ сейчас

В 2025 и 2026 годах абитуриенты сдавали тестирование по четырём предметам. Три из них были обязательными: украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет участники выбирали самостоятельно. Среди доступных вариантов были иностранный язык, биология, география, физика, химия и украинская литература.

Именно эту модель могут оставить и в 2027 году, если Верховная Рада поддержит законопроект №15440. Если же депутаты решат изменить правила поступления, формат тестирования может измениться. Поэтому абитуриентам, планирующим подавать документы в университеты в 2027 году, пока стоит следить за решением парламента. Четыре модели, о которых говорит МОН, еще не означают, что тестирование точно изменится: окончательные правила будут определены после принятия закона. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко во время презентации исследования «Индекс будущего 2026».

Министерство образования и науки Украины разработало четыре возможные модели национального мультипредметного теста (НМТ) на 2027 год. Окончательный формат вступительного экзамена будет определен после принятия Верховной Радой базового законодательства о вступительной кампании.

Ранее в Верховной Раде предложили изменить формат национального мультипредметного теста в 2027 году.

Украинцы, которые находятся за рубежом или вернулись в Украину и уже получили полное общее среднее образование или заканчивают его в 2026/2027 учебном году, могут подготовиться к НМТ на нулевом курсе в рамках программы «Зимний вступительный». К ней уже присоединились 94 высших учебных заведения, сообщило Министерство образования и науки Украины.

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