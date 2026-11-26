Генератор разрешается устанавливать на расстоянии одного метра от здания только у сплошной несущей стены без трещин, отверстий или окон, а «золотое правило» в случае неизвестной мощности устройства предусматривает расстояние в шесть метров для вывода продуктов сгорания в воздух.

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий во время брифинга. По его словам, небольшие генераторы можно размещать на расстоянии до четырёх метров от проёмов в здании, а более мощные — до 12 метров от входных групп дверей или окон, при этом эксплуатировать их разрешается только на улице, заправлять исключительно в холодном состоянии, хранить топливо не ближе чем в 10 метрах и держать детей и животных на безопасном расстоянии.

Александр Хорунжий также подчеркнул запрет на использование плит и духовок для обогрева помещений, применение туристических горелок только для разогрева пищи, хранение баллонов отдельно и запрет на их перенос из холода в тепло, а также посоветовал проверять герметичность газовых соединений мыльным раствором. Кроме того, представитель ГСЧС призвал следить за тягой и очисткой дымоходов печей и каминов, не эксплуатировать их при наличии трещин, подкладывать металлический лист под печь и обеспечивать постоянную работу вентиляции в помещениях с газовыми котлами, плитами, духовками и горелками.

Источник: Укринформ.

В Киевской области из-за генератора погибли три человека, среди них — ребенок.

В ночь на 22 января в Киевской области шесть человек получили отравление угарным газом из-за нарушения правил безопасности при обогреве жилья и использовании генератора.

В ночь на 10 января в Галицком районе Львова в квартире на улице Князя Романа девять человек отравились угарным газом. Среди них — пятеро детей.

Читай нас в