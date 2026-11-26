发电机仅可在距离建筑物一米处、紧靠无裂缝、无孔洞或无窗户的实心承重墙旁安装， 而当设备功率未知时，“黄金法则”规定应保持六米距离，以便将燃烧产物排放至空气中。

乌克兰国家紧急情况局通讯处副处长亚历山大·霍鲁日基在简报会上通报了这一信息。 据他介绍，小型发电机可放置在距离建筑物开口处不超过四米的位置，而功率较大的发电机则需距离门或窗户等出入口处至少12米， 且仅允许在室外使用，必须在冷机状态下加注燃料，燃料储存点需距设备10米以上，并确保儿童和动物保持安全距离。

亚历山大·霍鲁日基还强调，禁止使用炉灶和烤箱取暖，露营炉仅限用于加热食物，气瓶应单独存放且不得从寒冷环境带入温暖环境， 他还建议使用肥皂水检查燃气连接处的密封性。此外，国家紧急情况局代表呼吁注意炉灶和壁炉烟道的抽力及清洁状况，如有裂缝则不得使用， 在炉灶下方垫上金属板，并确保安装有燃气锅炉、燃气灶、烤箱和燃气灶具的房间内通风系统持续运行。

来源：乌克兰通讯社。

基辅州因发电机事故致三人死亡，其中包括一名儿童。

1月22日夜间，基辅州有6人因在取暖和使用发电机时违反安全规定而一氧化碳中毒。

1月10日夜间，在利沃夫市加利茨基区的克尼亚兹·罗曼街一处公寓内，9人因一氧化碳中毒。其中包括5名儿童。

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