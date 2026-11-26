Generator można ustawić w odległości jednego metra od budynku wyłącznie przy pełnej ścianie nośnej, pozbawionej pęknięć, otworów lub okien, natomiast „złota zasada” w przypadku nieznanej mocy urządzenia przewiduje odległość sześciu metrów na odprowadzanie produktów spalania do atmosfery.

Informację tę przekazał podczas briefingu zastępca szefa departamentu komunikacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Oleksandr Chorunżyj. Według niego małe generatory można umieszczać w odległości do czterech metrów od otworów w budynku, a te o większej mocy – do 12 metrów od grup drzwi wejściowych lub okien, przy czym dozwolone jest ich użytkowanie wyłącznie na zewnątrz, tankowanie wyłącznie na zimno, przechowywanie paliwa w odległości nie mniejszej niż 10 metrów oraz utrzymywanie dzieci i zwierząt w bezpiecznej odległości.

Oleksandr Chorunży podkreślił również zakaz wykorzystywania płyt kuchennych i piekarników do ogrzewania pomieszczeń, stosowania palników turystycznych wyłącznie do podgrzewania posiłków, przechowywania butli osobno oraz przenoszenia ich z zimna do ciepła, a także zalecił sprawdzanie szczelności połączeń gazowych za pomocą roztworu mydlanego. Ponadto przedstawiciel Państwowej Służby Ratowniczej wezwał do monitorowania ciągu i czyszczenia kominów pieców i kominków, nieużywania ich w przypadku pęknięć, podkładać metalową blachę pod piec oraz zapewnić stałą pracę wentylacji w pomieszczeniach wyposażonych w kotły gazowe, kuchenki, piekarniki i palniki.

Źródło: Ukrinform.

W obwodzie kijowskim zginęły trzy osoby, w tym dziecko, z powodu awarii generatora.

W nocy z 21 na 22 stycznia w obwodzie kijowskim sześć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas ogrzewania mieszkania i korzystania z generatora.

W nocy z 10 stycznia w dzielnicy Galickiej we Lwowie w mieszkaniu przy ulicy Księcia Romana dziewięć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla. Wśród nich było pięcioro dzieci.

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