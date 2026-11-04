НМТ-2027 можуть скоротити до трьох предметів: що пропонують змінити

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У Верховній Раді запропонували змінити формат національного мультипредметного тесту у 2027 році.

Замість чотирьох предметів вступники можуть складати лише три: українську мову, математику та історію України.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, більшість представників парламентського освітнього комітету підтримують збереження математики серед обов’язкових предметів. Тому запропоновано компромісний варіант — повернутися до моделі НМТ 2022 року.

У такому разі четвертий предмет на вибір, зокрема біологію, хімію, фізику або іноземну мову, скасують.

Ініціативу пояснюють надмірним навантаженням на школярів, які навчаються в умовах війни, повітряних тривог і відключень електроенергії. Остаточне рішення щодо формату НМТ-2027 ще має бути ухвалене.

Джерело: РБК-Україна

Раніше Український центр оцінювання якості освіти прокоментував ситуацію на Одеська область, де учасники Національного мультипредметного тесту провели в екзаменаційному центрі майже 13 годин через тривалі повітряні тривоги. За даними відомства, випускникам пропонували перенести іспит на додаткову сесію, однак вони відмовилися та вирішили дочекатися завершення тестування і скласти НМТ того ж дня.

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