НМТ-2027 можуть скоротити до трьох предметів: що пропонують змінити
У Верховній Раді запропонували змінити формат національного мультипредметного тесту у 2027 році.
Замість чотирьох предметів вступники можуть складати лише три: українську мову, математику та історію України.
За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, більшість представників парламентського освітнього комітету підтримують збереження математики серед обов’язкових предметів. Тому запропоновано компромісний варіант — повернутися до моделі НМТ 2022 року.
У такому разі четвертий предмет на вибір, зокрема біологію, хімію, фізику або іноземну мову, скасують.
Ініціативу пояснюють надмірним навантаженням на школярів, які навчаються в умовах війни, повітряних тривог і відключень електроенергії. Остаточне рішення щодо формату НМТ-2027 ще має бути ухвалене.
Джерело: РБК-Україна
Раніше Український центр оцінювання якості освіти прокоментував ситуацію на Одеська область, де учасники Національного мультипредметного тесту провели в екзаменаційному центрі майже 13 годин через тривалі повітряні тривоги. За даними відомства, випускникам пропонували перенести іспит на додаткову сесію, однак вони відмовилися та вирішили дочекатися завершення тестування і скласти НМТ того ж дня.
У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт щодо зміни формату національного мультипредметного тесту (НМТ). Документ передбачає скорочення кількості предметів для складання з чотирьох до трьох. Математика у такому випадку буде предметом на вибір.
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15440, який визначає правила проведення Державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2027 році. Про це повідомив голова профільного комітету Сергій Бабак.