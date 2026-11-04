НМТ-2027 могут сократить до трёх предметов: что предлагают изменить
В Верховной Раде предложили изменить формат национального мультипредметного теста в 2027 году.
Вместо четырёх предметов абитуриенты смогут сдавать только три: украинский язык, математику и историю Украины.
По словам председателя подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной, большинство представителей парламентского комитета по образованию поддерживают сохранение математики в числе обязательных предметов. Поэтому предложен компромиссный вариант — вернуться к модели НМТ 2022 года.
В таком случае четвертый предмет на выбор, в частности биологию, химию, физику или иностранный язык, отменят.
Инициативу объясняют чрезмерной нагрузкой на школьников, которые учатся в условиях войны, воздушных тревог и отключений электроэнергии. Окончательное решение относительно формата НМТ-2027 еще предстоит принять.
Источник: РБК-Украина
Ранее Украинский центр оценки качества образования прокомментировал ситуацию в Одесской области, где участники Национального мультипредметного теста провели в экзаменационном центре почти 13 часов из-за длительных воздушных тревог. По данным ведомства, выпускникам предлагали перенести экзамен на дополнительную сессию, однако они отказались и решили дождаться завершения тестирования и сдать НМТ в тот же день.
В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об изменении формата национального мультипредметного теста (НМТ). Документ предусматривает сокращение количества предметов для сдачи с четырёх до трёх. Математика в таком случае будет предметом по выбору.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 15440, который определяет правила проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году. Об этом сообщил председатель профильного комитета Сергей Бабак.