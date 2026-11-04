НМТ-2027 могут сократить до трёх предметов: что предлагают изменить

В Верховной Раде предложили изменить формат национального мультипредметного теста в 2027 году.

Вместо четырёх предметов абитуриенты смогут сдавать только три: украинский язык, математику и историю Украины.

По словам председателя подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной, большинство представителей парламентского комитета по образованию поддерживают сохранение математики в числе обязательных предметов. Поэтому предложен компромиссный вариант — вернуться к модели НМТ 2022 года.

В таком случае четвертый предмет на выбор, в частности биологию, химию, физику или иностранный язык, отменят.

Инициативу объясняют чрезмерной нагрузкой на школьников, которые учатся в условиях войны, воздушных тревог и отключений электроэнергии. Окончательное решение относительно формата НМТ-2027 еще предстоит принять.

Источник: РБК-Украина

Ранее Украинский центр оценки качества образования прокомментировал ситуацию в Одесской области, где участники Национального мультипредметного теста провели в экзаменационном центре почти 13 часов из-за длительных воздушных тревог. По данным ведомства, выпускникам предлагали перенести экзамен на дополнительную сессию, однако они отказались и решили дождаться завершения тестирования и сдать НМТ в тот же день.

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