В McDonald's рассказали, как воздушные тревоги влияют на работу ресторанов

Воздушные тревоги вынуждают рестораны McDonald's временно приостанавливать обслуживание и эвакуировать посетителей и сотрудников. Такие перерывы создают дополнительные трудности для персонала, ведь сотрудникам приходится не только прерывать рабочий процесс, но и выполнять дополнительную физическую работу во время эвакуации и после возвращения в рестораны.

Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова привела пример команды ресторана в Ирпене. По её словам, работники заведения из-за постоянных переходов в укрытие и возвращения на рабочие места за день могут проходить около 23 тысяч шагов.

«Мы были в Ирпене позавчера, и сотрудники рассказали мне, что за день они проходят в укрытие и обратно 23 тысячи шагов. Хорошо, что они молодые и спортивные, но это изнурительно», — рассказала генеральный директор.

Таким образом, частые воздушные тревоги создают для персонала дополнительную физическую нагрузку, которая сопровождает обычную работу в ресторане.



Почему из-за воздушных тревог ресторанам

сложно работать

По словам руководителя McDonald's в Украине, каждая эвакуация означает, что команде нужно прервать работу, остановить процессы и вывести посетителей из заведения.

Для сети такие ситуации особенно изнурительны из-за частоты эвакуаций. В частности, сотрудникам приходится каждый раз:



прекращать рабочую смену;

прекращать работу ресторана и останавливать все процессы;

просить посетителей покинуть помещение;

переходить в укрытие, а после отбоя возвращаться к работе.

Таким образом, воздушные тревоги влияют не только на количество посетителей и работу ресторанов, но и на ежедневную нагрузку персонала. Командам приходится постоянно адаптировать рабочий процесс к требованиям безопасности.



Об этом пишет Новини.LIVE.



Аналитики прогнозируют сокращение сопоставимых продаж McDonald’s в США на 0,5% — CNBC.

Сенатор Уоррен задала McDonald’s вопрос об алгоритмах ценообразования — Channel NewsAsia.





Читай нас в