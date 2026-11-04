В McDonald's рассказали, как воздушные тревоги влияют на работу ресторанов
Воздушные тревоги вынуждают рестораны McDonald's временно приостанавливать обслуживание и эвакуировать посетителей и сотрудников. Такие перерывы создают дополнительные трудности для персонала, ведь сотрудникам приходится не только прерывать рабочий процесс, но и выполнять дополнительную физическую работу во время эвакуации и после возвращения в рестораны.
Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова привела пример команды ресторана в Ирпене. По её словам, работники заведения из-за постоянных переходов в укрытие и возвращения на рабочие места за день могут проходить около 23 тысяч шагов.
«Мы были в Ирпене позавчера, и сотрудники рассказали мне, что за день они проходят в укрытие и обратно 23 тысячи шагов. Хорошо, что они молодые и спортивные, но это изнурительно»,
Таким образом, частые воздушные тревоги создают для персонала дополнительную физическую нагрузку, которая сопровождает обычную работу в ресторане.
Почему из-за воздушных тревог ресторанам
сложно работать
По словам руководителя McDonald's в Украине, каждая эвакуация означает, что команде нужно прервать работу, остановить процессы и вывести посетителей из заведения.
Для сети такие ситуации особенно изнурительны из-за частоты эвакуаций. В частности, сотрудникам приходится каждый раз:
прекращать рабочую смену;
прекращать работу ресторана и останавливать все процессы;
просить посетителей покинуть помещение;
переходить в укрытие, а после отбоя возвращаться к работе.
Таким образом, воздушные тревоги влияют не только на количество посетителей и работу ресторанов, но и на ежедневную нагрузку персонала. Командам приходится постоянно адаптировать рабочий процесс к требованиям безопасности.
Об этом пишет Новини.LIVE.
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