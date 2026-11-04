У McDonald's розповіли, як повітряні тривоги впливають на роботу ресторанів
Повітряні тривоги змушують ресторани McDonald's тимчасово припиняти обслуговування та евакуювати відвідувачів і працівників. Такі перерви створюють додаткові труднощі для персоналу, адже співробітникам доводиться не лише переривати робочий процес, а й виконувати додаткову фізичну роботу під час евакуації та після повернення до ресторанів.
Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова навела приклад команди ресторану в Ірпені. За її словами, працівники закладу через постійні переходи до укриття та повернення на робочі місця за день можуть проходити близько 23 тисяч кроків.
“Ми були в Ірпені позавчора, і мені працівники сказали, що вони проходять за день в укриття та назад 23 тисячі кроків. Ну добре, що вони молоді і спортивні, але це виснажливо”,
Таким чином, часті повітряні тривоги створюють для персоналу додаткове фізичне навантаження, яке супроводжує звичайну роботу в ресторані.
Чому через повітряні тривоги складно працювати ресторанам
За словами керівниці McDonald's в Україні, кожна евакуація означає, що команді потрібно перервати роботу, зупинити процеси та вивести відвідувачів із закладу.
Для мережі такі ситуації особливо виснажливі через частоту евакуацій. Зокрема, працівникам доводиться щоразу:
зупиняти робочу зміну;
припиняти роботу ресторану та закривати всі процеси;
просити відвідувачів залишити приміщення;
переходити в укриття, а після відбою повертатися до роботи.
Отже, повітряні тривоги впливають не лише на кількість відвідувачів і роботу ресторанів, а й на щоденне навантаження персоналу. Командам доводиться постійно адаптувати робочий процес до безпекових вимог.
Про це пише Новини.LIVE.
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