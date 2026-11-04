空中警报迫使麦当劳餐厅暂时停止营业，并疏散顾客和员工。 此类中断给员工带来了额外困难，因为他们不仅不得不中断工作流程，还需在疏散期间及返回餐厅后承担额外的体力劳动。

麦当劳乌克兰总经理尤利娅·巴德里特迪诺娃以伊尔平市一家餐厅的团队为例说明了这一情况。据她介绍，由于需要不断往返于避难所和工作岗位之间，该店员工每天步行步数可达约2.3万步。

“前天我们在伊尔佩尼，员工们告诉我，他们每天往返避难所的步数达到2.3万步。虽然他们年轻且体格健壮，但这确实非常耗费体力，”这位总经理说道。

因此，频繁的防空警报给员工带来了额外的体力负担，这与餐厅的日常工作相伴而生。



为何空袭警报会让餐厅

难以正常运营

据麦当劳乌克兰负责人介绍，每次疏散都意味着团队必须中断工作、暂停所有流程，并将顾客疏散出餐厅。

对于连锁餐厅而言，由于疏散频率较高，此类情况尤其令人筋疲力尽。具体来说，员工每次都不得不：



暂停当前班次；

暂停餐厅运营并关闭所有流程；

请顾客离开餐厅；

前往避难所，并在警报解除后返回工作岗位。

因此，空袭警报不仅影响客流量和餐厅运营，也增加了员工的日常工作负担。各团队不得不不断调整工作流程以适应安全要求。

Novosti.LIVE

对此进行了报道。



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