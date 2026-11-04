W McDonald’s opowiedziano, jak alarmy powietrzne wpływają na pracę restauracji

Alarmy powietrzne zmuszają restauracje McDonald’s do tymczasowego wstrzymania obsługi oraz ewakuacji gości i pracowników. Takie przerwy stwarzają dodatkowe trudności dla personelu, ponieważ pracownicy muszą nie tylko przerywać pracę, ale także wykonywać dodatkowe czynności fizyczne podczas ewakuacji i po powrocie do restauracji.

Dyrektor generalna McDonald’s na Ukrainie, Julia Badridinowa, podała przykład zespołu restauracji w Irpieniu. Jak powiedziała, pracownicy lokalu, z powodu ciągłego przemieszczania się do schronów i powrotów na stanowiska pracy, mogą w ciągu dnia pokonywać około 23 tysięcy kroków.

„Przedwczoraj byliśmy w Irpieniu i pracownicy powiedzieli mi, że dziennie pokonują 23 tysiące kroków, idąc do schronu i z powrotem. Dobrze, że są młodzi i wysportowani, ale to wyczerpujące” – opowiedziała dyrektor generalna.

W ten sposób częste alarmy powietrzne powodują dla personelu dodatkowe obciążenie fizyczne, które towarzyszy zwykłej pracy w restauracji.



Dlaczego alarmy powietrzne utrudniają pracę restauracjom



Według szefowej McDonald’s na Ukrainie każda ewakuacja oznacza, że zespół musi przerwać pracę, wstrzymać procesy i wyprowadzić gości z lokalu.

Dla sieci takie sytuacje są szczególnie wyczerpujące ze względu na częstotliwość ewakuacji. W szczególności pracownicy muszą za każdym razem:



przerywać zmianę roboczą;

wstrzymywać pracę restauracji i zamykać wszystkie procesy;

prosić gości o opuszczenie lokalu;

udawać się do schronu, a po odwołaniu alarmu wracać do pracy.

Alarmy powietrzne wpływają więc nie tylko na liczbę gości i funkcjonowanie restauracji, ale także na codzienne obciążenie personelu. Zespoły muszą nieustannie dostosowywać proces pracy do wymogów bezpieczeństwa.



O tym pisze serwis Novyny.LIVE.



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