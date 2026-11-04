Во Львове врачи используют рыбью кожу для лечения ожогов у военнослужащих

В Центре термической травмы и пластической хирургии больницы Святого Луки во Львове медики используют биологический материал из кожи атлантической трески для лечения военнослужащего Андрея, получившего тяжелые минно-взрывные ранения и ожоги в результате атаки российского FPV-дрона.

Глубоко поврежденные ткани хирурги удаляют во время операций, а для закрытия части ран используют биологический материал, изготовленный из кожи атлантической трески. Такой материал создает защитное покрытие для раны и способствует естественному восстановлению тканей.

«Для организма очень важно как можно быстрее восстановить кожный покров, поэтому мы всегда стараемся как можно скорее закрыть раны. Рыбья кожа содержит омега-жирные кислоты, хорошо покрывает рану, создает защитный слой, помогает уменьшить боль и предотвратить инфицирование», — объясняет заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии больницы Святого Луки Иван Рык.

Инновационное покрытие, богатое омега-жирными кислотами, защищает мозаичные раны от инфицирования, снижает болевой синдром и ускоряет эпителизацию тканей. Комплексное восстановление пострадавшего обеспечивает мультидисциплинарная команда при поддержке инициативы Burn Care Alliance.

Источник: пресс-служба Львовского городского совета.

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