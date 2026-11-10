Мощные взрывы в Одесской области привели к гибели перелетных птиц

Вблизи национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области после мощных взрывов обнаружили погибших певчих дроздов. В настоящее время эти птицы находятся на пути миграции в южные регионы.

«После мощных взрывов российских ударных беспилотников недалеко от Национального природного парка «Тузловские лиманы» специалистами парка была зафиксирована гибель певчих дроздов, которые сейчас находятся на миграционном пути на юг и используют эту территорию для временного отдыха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при исследовании погибших птиц были обнаружены изменения внутренних органов, в частности признаки кровоизлияний и скопления свободной крови в полости тела. По мнению ученых, это может свидетельствовать о тяжелых внутренних повреждениях, характерных для последствий воздействия взрывной волны.

В национальном парке пояснили, что ударная волна сопровождается резким перепадом давления, и это может вызывать баротравму. У птиц особенно уязвима дыхательная система, которая имеет сложное строение и сеть воздушных мешков. Взрывная волна также способна повреждать сосуды, вызывать кровоизлияния, отеки и травмирование внутренних органов. Кроме того, внезапное воздействие взрыва активирует выброс гормонов стресса, влияющих на работу сердечно-сосудистой и нервной систем птиц.

«Гибель птиц в результате взрыва может наступить очень быстро — из-за сочетания тяжелых внутренних повреждений, нарушений дыхания, кровообращения и шоковых реакций. При этом внешние признаки травм могут практически отсутствовать», — отмечают специалисты НПП «Тузловские лиманы».

Об этом национальный парк сообщает в Facebook.

На побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области после шторма вновь обнаружили растительное масло. Оно попало в Черное море после российского удара по порту Черноморска в апреле 2026 года. По оценке эколога Ивана Русева, по состоянию на вечер 26 октября площадь загрязнения достигла около 100 тысяч квадратных метров.

На побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» за последний месяц обнаружили 56 погибших дельфинов. В парке назвали такое количество беспрецедентным и связали массовую гибель китообразных с последствиями полномасштабной войны России против Украины.

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