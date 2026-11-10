Потужні вибухи на Одещині спричинили загибель перелітних птахів

Поблизу національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області після потужних вибухів виявили загиблих співочих дроздів. Наразі ці птахи перебувають на шляху міграції до південних регіонів.

“Після потужних вибухів російських ударних безпілотників неподалік Національного природного парку «Тузлівські лимани» фахівцями парку було зафіксовано загибель співочих дроздів, які зараз перебувають на міграційному шляху на південь і використовують цю територію для тимчасового відпочинку”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час дослідження загиблих птахів виявлено зміни внутрішніх органів, зокрема ознаки крововиливів і скупчення вільної крові в порожнині тіла. На думку науковців, це може свідчити про тяжкі внутрішні ушкодження, сумісні з наслідками впливу вибухової хвилі.

У нацпарку пояснили, що ударна хвиля супроводжується різким перепадом тиску, і це може спричиняти баротравму. У птахів особливо вразливою є дихальна система, яка має складну будову та мережу повітряних мішків. Вибухова хвиля також здатна пошкоджувати судини, спричиняти крововиливи, набряки та травмування внутрішніх органів. Крім того, раптовий вплив вибуху активує викид гормонів стресу, що впливають на роботу серцево-судинної та нервової систем птахів.

“Загибель птахів унаслідок вибуху може наставати дуже швидко — через поєднання тяжких внутрішніх ушкоджень, порушення дихання, кровообігу та шокових реакцій. При цьому зовнішні ознаки травм можуть бути практично відсутніми”, - наголошують фахівці НПП “Тузлівські лимани”.

Про це нацпарк повідомляє у Фейсбуці.

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області після шторму знову виявили рослинну олію. Вона потрапила в Чорне море після російського удару по порту Чорноморська у квітні 2026 року. За оцінкою еколога Івана Русєва, станом на вечір 26 жовтня площа забруднення сягнула близько 100 тисяч квадратних метрів.

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» за останній місяць виявили 56 загиблих дельфінів. У парку назвали таку кількість безпрецедентною та пов'язали масову загибель китоподібних із наслідками повномасштабної війни Росії проти України.

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