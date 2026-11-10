Potężne wybuchy w obwodzie odeskim spowodowały śmierć ptaków wędrownych

W pobliżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Liman Tuzli” w obwodzie odeskim, po potężnych wybuchach, znaleziono martwe drozdy śpiewające. Ptaki te znajdują się obecnie na trasie migracji do południowych regionów.

„Po potężnych wybuchach rosyjskich dronów bojowych w pobliżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Limany Tuzliwskie” specjaliści z parku odnotowali śmierć drozdów śpiewających, które obecnie znajdują się na trasie migracji na południe i wykorzystują ten obszar do tymczasowego odpoczynku” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że podczas badania martwych ptaków stwierdzono zmiany w narządach wewnętrznych, w szczególności oznaki krwotoków i nagromadzenie wolnej krwi w jamie ciała. Zdaniem naukowców może to świadczyć o poważnych uszkodzeniach wewnętrznych, zgodnych ze skutkami oddziaływania fali uderzeniowej.

W parku narodowym wyjaśniono, że fala uderzeniowa towarzyszy gwałtownemu spadkowi ciśnienia, co może powodować barotraumę. U ptaków szczególnie wrażliwy jest układ oddechowy, który ma złożoną budowę i sieć worków powietrznych. Fala wybuchowa może również uszkadzać naczynia krwionośne, powodować krwotoki, obrzęki i urazy narządów wewnętrznych. Ponadto nagły wpływ wybuchu powoduje uwalnianie hormonów stresu, które wpływają na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i nerwowego ptaków.

„Śmierć ptaków w wyniku wybuchu może nastąpić bardzo szybko — z powodu połączenia ciężkich urazów wewnętrznych, zaburzeń oddychania, krążenia oraz reakcji szokowych. Jednocześnie zewnętrzne oznaki urazów mogą być praktycznie nieobecne” – podkreślają specjaliści z Narodowego Parku Przyrodniczego „Limany Tuzliwskie”.

Park narodowy informuje o tym na Facebooku.

Na wybrzeżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Tuzliwskie Limany” w obwodzie odeskim po burzy ponownie wykryto olej roślinny. Trafił on do Morza Czarnego po rosyjskim ataku na port w Czornomorsku w kwietniu 2026 roku. Według szacunków ekologa Iwana Rusiewa, wieczorem 26 października obszar zanieczyszczenia sięgał około 100 tysięcy metrów kwadratowych.

Na wybrzeżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Limany Tuzli” w ciągu ostatniego miesiąca znaleziono 56 martwych delfinów. Władze parku określiły tę liczbę jako bezprecedensową i powiązały masową śmierć waleni ze skutkami pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Czytaj nas na