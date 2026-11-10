敖德萨州发生的剧烈爆炸导致候鸟死亡

在敖德萨州“图兹利夫斯基利曼”国家自然公园附近，发生剧烈爆炸后发现了死亡的歌鸫。目前，这些鸟类正处于迁徙至南部地区的途中。

“在‘图兹利夫斯基利曼’国家自然公园附近，俄罗斯攻击型无人机引发剧烈爆炸后 ‘图兹利夫斯基利曼’国家自然公园附近，俄罗斯打击型无人机发动剧烈爆炸后，公园专家记录到歌鸫死亡的情况。这些鸟类目前正处于向南迁徙的途中，并利用该区域进行临时歇息，”通报中写道。

据指出，在对死亡鸟类进行研究时，发现了内脏器官的病变，特别是出血迹象以及体腔内游离血液的积聚。 科学家认为，这可能表明存在严重的内脏损伤，与爆炸冲击波的影响相符。

国家公园方面解释称，冲击波伴随着剧烈的压力骤变，这可能导致气压创伤。鸟类的呼吸系统结构复杂，拥有错综复杂的气囊网络，因此尤其脆弱。 爆炸冲击波还可能损伤血管，引发出血、水肿及内脏损伤。此外，爆炸的突然冲击会触发应激激素的释放，从而影响鸟类的心血管和神经系统功能。

“鸟类因爆炸而死亡的过程可能非常迅速——这是由于严重的内伤、呼吸和血液循环障碍以及休克反应共同作用所致。 与此同时，外伤的外部迹象可能几乎不存在，”图兹利夫泻湖国家自然公园的专家们强调道。

国家公园在Facebook上发布了这一消息。

在敖德萨州“图兹利夫斯基利曼”国家自然公园的海岸，风暴过后再次发现了植物油。这些植物油是在2026年4月俄罗斯袭击黑海港后流入黑海的。 据环保专家伊万·鲁塞夫评估，截至10月26日晚，污染面积已达约10万平方米。

过去一个月里，在图兹利夫斯基利曼国家自然公园的海岸线上，共发现56头死亡的海豚。 公园方面称这一数量史无前例，并将鲸类的大规模死亡归因于俄罗斯对乌克兰发动的全面战争所造成的后果。

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