乌克兰政府允许将乌克兰石油公司的燃油储存在国防部的地下储油库中

乌克兰内阁批准了一项试点项目，允许“乌克兰石油”股份公司在国防部的防护性地下设施中储存石油产品。 该举措将在战时状态期间实施，但自相关决议生效之日起不得超过两年。

“同意国防部关于在战时状态法律制度有效期内实施该提案的建议， 但自本决议生效之日起不超过两年，在战时状态法律制度下实施石油产品地下储存试点项目”，文件中如是写道。

根据已批准的程序，该项目将适用于属于“乌克兰石油公司”（Ukrnafta）并由其根据合同条款移交至地下储库进行妥善储存的石油产品。

在试验期间储存的燃料将与石油及石油产品的最低储备量分开核算。

规定这些储备将主要用于满足国防部的需求。

乌克兰国防部被指定为该试点项目的协调方。该部将确定各指定保管单位可接收的石油产品储存量。

由此，政府在战时状态期间，建立了在受保护设施内对“乌克兰石油公司”燃料进行地下储存的机制。

相关内容载于11月4日发布的政府第1394号决议。

截至2026年11月11日，乌克兰最大的加油站连锁网络已更新了价格标签。A-95汽油的平均价格为每升89.05格里夫纳，柴油为每升105.07格里夫纳。

乌克兰各加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车用天然气每升上涨1格里夫纳，而A-95汽油则下跌了相同金额。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、"乌克兰石油"和"BRSM-Nafta"加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受访加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都出现了涨价。

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