Rada Ministrów zezwoliła na przechowywanie paliwa należącego do „Ukrnafty” w podziemnych magazynach Ministerstwa Obrony

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła pilotażowy projekt dotyczący przechowywania produktów naftowych spółki akcyjnej „Ukrnafta” w zabezpieczonych obiektach podziemnych Ministerstwa Obrony. Inicjatywa będzie obowiązywać w okresie stanu wojennego, ale nie dłużej niż dwa lata od dnia wejścia w życie odpowiedniej uchwały.

„Zgodzić się na propozycję Ministerstwa Obrony dotyczącą realizacji w okresie obowiązywania reżimu prawnego stanu wojennego, ale nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, eksperymentalnego projektu dotyczącego wprowadzenia podziemnego magazynowania produktów naftowych w warunkach stanu wojennego” – zaznaczono w dokumencie.

Zgodnie z zatwierdzoną procedurą projekt obejmie produkty naftowe należące do „Ukrnafty” i przekazywane przez nią na warunkach umownych w celu odpowiedzialnego przechowywania w podziemnych magazynach.

Paliwo, które będzie przechowywane w ramach eksperymentu, będzie ewidencjonowane oddzielnie od minimalnych zapasów ropy naftowej i produktów naftowych.

Przewiduje się, że zapasy te będą wykorzystywane w szczególności na potrzeby Ministerstwa Obrony.

Koordynatorem projektu eksperymentalnego zostało wyznaczone Ministerstwo Obrony Ukrainy. Resort ten będzie ustalał ilości produktów naftowych, które poszczególni odpowiedzialni przechowawcy będą mogli przyjąć do przechowywania.

W ten sposób rząd wprowadził mechanizm podziemnego magazynowania paliwa „Ukrnafty” w zabezpieczonych obiektach w okresie obowiązywania stanu wojennego.

Informacja ta zawarta jest w uchwale rządu nr 1394 z dnia 4 listopada.

Na dzień 11 listopada 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały cenniki. Średnia cena benzyny A-95 wynosi 89,05 hrywny za litr, a oleju napędowego — 105,07 hrywny za litr.

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena autogazu na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy benzyna A-95 potaniała o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywny.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

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