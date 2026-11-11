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За генерал-майора СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген», уже внесли 44 млн грн застави. До збору коштів долучилися 1113 осіб. Водночас львівський адвокат Олег Мицик звернув увагу на юридичні особливості процедури внесення застави та можливі наслідки для людей, які стали заставодавцями.

За словами Олега Мицика, у Львові діє практика, відповідно до якої кожен заставодавець повинен особисто прибути до слідчого ізолятора. Там уповноважена службова особа роз'яснює йому правові наслідки такого рішення.

«Уповноважена службова особа роз'яснює йому правові наслідки такого рішення: за кого саме він вносить кошти, які обов'язки бере на себе та що може статися з його грошима, якщо особа, за яку внесено заставу, порушить покладені на неї обов'язки», — підкреслив адвокат.

Олег Мицик зазначив, що навіть якщо заставу вносять двоє або троє людей, кожному з них іноді необхідно особисто приїхати до слідчого ізолятора. Там вони мають пред'явити квитанцію про перерахування коштів і підтвердити, що ознайомлені зі своїми правами, обов'язками та наслідками їх невиконання.

«Іноді навіть тоді, коли заставу вносять двоє-троє осіб, виникає необхідність кожному з них особисто з'явитися до слідчого ізолятора, пред'явити квитанцію про перерахування коштів та підтвердити, що йому роз'яснено права, обов'язки і правові наслідки їх невиконання. Тобто недостатньо просто переказати гроші на рахунок суду», — сказав він.

Адвокат запропонував уявити, як така процедура відбувалася б у випадку з 1113 заставодавцями у справі Сергія Дуки.

«А тепер уявімо, що таку практику застосувати до 1113 заставодавців у справі генерала Дуки. Кожного потрібно ідентифікувати, кожному роз'яснити передбачені законом наслідки, кожен повинен усвідомлено підтвердити своє рішення виступити заставодавцем. Скільки часу це займе?», — наголосив Олег Мицик.

Він підсумував, що застава не є благодійним внеском або донатом на спільний збір, а виступає процесуальним інструментом із конкретними юридичними зобов'язаннями та фінансовими наслідками.

Також адвокат поставив питання, чому процедура роз'яснення правових наслідків заставодавцям у різних установах фактично може настільки відрізнятися.

Про це повідомив адвокат.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти під варту генерала СБУ Сергія Дуку, якого затримали в межах операції «Карфаген». Як альтернативу арешту прокурори пропонують заставу у 100 млн грн.

Національне антикорупційне бюро оприлюднилофотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 6 листопада підозрюваний у справі «Карфаген» Сергій Дука заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і відстоювати свою правоту.

Генерал Служби безпеки України Сергій Дука під час засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання йому запобіжного заходу заперечив обвинувачення у справі «Карфаген» та назвав дії НАБУ і САП політичною помстою за торішні обшуки СБУ у детективів антикорупційних органів.

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що Центр протидії корупції перекрутив інформацію про нібито хабар генералу СБУ Сергію Дуці. Окремо заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заперечив звинувачення у «кришуванні» мережі магазинів U420, які фігурують у матеріалах операції «Карфаген». Обидва посадовці стверджують, що оприлюднені дані не відображають повної картини.

Співробітники центрального апарату та регіональних підрозділів Служби безпеки України долучилися до збору коштів на заставу для генерал-майора Сергія Дуки. Водночас адвокат військовослужбовця Юрій Сухов запевнив, що перекази є добровільними, а офіційних вказівок щодо обов’язкової участі в зборі не надходило.

Перебуваючи в слідчому ізоляторі за підозрою у справі «Карфаген», генерал СБУ Сергій Дука оприлюднив відкритий лист через свого адвоката. У зверненні він заявив, що обвинувачення проти нього ґрунтуються на оперативних контактах із джерелами, залучення яких є стандартною світовою практикою спецслужб.

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