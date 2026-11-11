За генерал-майора СБУ Сергея Дуку, фигурирующего в деле «Карфаген», уже внесли залог в размере 44 млн грн. К сбору средств присоединились 1113 человек. В то же время львовский адвокат Олег Мицик обратил внимание на юридические особенности процедуры внесения залога и возможные последствия для людей, ставших залогодателями.

По словам Олега Мицика, во Львове существует практика, согласно которой каждый поручитель должен лично явиться в следственный изолятор. Там уполномоченное должностное лицо разъясняет ему правовые последствия такого решения.

«Уполномоченное должностное лицо разъясняет ему правовые последствия такого решения: за кого именно он вносит средства, какие обязанности берет на себя и что может произойти с его деньгами, если лицо, за которое внесен залог, нарушит возложенные на него обязанности», — подчеркнул адвокат.

Олег Мицик отметил, что даже если залог вносят двое или трое человек, каждому из них иногда необходимо лично приехать в следственный изолятор. Там они должны предъявить квитанцию о перечислении средств и подтвердить, что ознакомлены со своими правами, обязанностями и последствиями их невыполнения.

«Иногда даже в тех случаях, когда залог вносят два-три человека, возникает необходимость каждому из них лично явиться в следственный изолятор, предъявить квитанцию о перечислении средств и подтвердить, что ему разъяснены права, обязанности и правовые последствия их невыполнения. То есть недостаточно просто перечислить деньги на счет суда», — сказал он.

Адвокат предложил представить, как такая процедура проходила бы в случае с 1113 залогодателями по делу Сергея Дуки.

«А теперь представим, что такую практику применить к 1113 залогодателям по делу генерала Дуки. Каждого нужно идентифицировать, каждому разъяснить предусмотренные законом последствия, каждый должен осознанно подтвердить свое решение выступить в качестве залогодателя. Сколько времени это займет?», — подчеркнул Олег Мицик.

Он подытожил, что залог не является благотворительным взносом или пожертвованием в общий фонд, а выступает процессуальным инструментом с конкретными юридическими обязательствами и финансовыми последствиями.

Также адвокат задал вопрос, почему процедура разъяснения правовых последствий залогодателям в разных учреждениях фактически может настолько различаться.

Об этом сообщил адвокат.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять под стражу генерала СБУ Сергея Дуку, которого задержали в рамках операции «Карфаген». В качестве альтернативы аресту прокуроры предлагают залог в размере 100 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фотографии разбитых телефонов, которые, вероятно, уничтожил во время обыска фигурант дела «Карфаген», генерал Сергей Дука.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 6 ноября подозреваемый по делу «Карфаген» Сергей Дука заявил, что готов сотрудничать со следствием и отстаивать свою правоту.

Генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по избранию ему меры пресечения опроверг обвинения по делу «Карфаген» и назвал действия НАБУ и САП политической местью за прошлогодние обыски СБУ у детективов антикоррупционных органов.

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил, что Центр противодействия коррупции исказил информацию о якобы взяточной сделке с генералом СБУ Сергеем Дукой. Отдельно заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов опроверг обвинения в крышевании сети магазинов U420, которые фигурируют в материалах операции Карфаген. Оба чиновника утверждают, что обнародованные данные не отражают полной картины.

Сотрудники центрального аппарата и региональных подразделений Службы безопасности Украины присоединились к сбору средств на залог для генерал-майора Сергея Дуки. В то же время адвокат военнослужащего Юрий Сухов заверил, что переводы являются добровольными, а официальных указаний об обязательном участии в сборе не поступало.

Находясь в следственном изоляторе по подозрению по делу «Карфаген», генерал СБУ Сергей Дука обнародовал открытое письмо через своего адвоката. В обращении он заявил, что обвинения против него основаны на оперативных контактах с источниками, привлечение которых является стандартной мировой практикой спецслужб.

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