В Украине планируется построить 21 временную переправу через реки, восемь из них — в Киеве

Согласно решению Штаба Верховного Главнокомандующего, в Украине планируется обустроить 21 временный мостовой переход, в том числе восемь — через Днепр в столице. К строительству двух киевских переправ подрядчики уже приступили, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на закрытой встрече с журналистами.

«По сути, это будут параллельные мосты к действующим (которые получают повреждения от ракетных ударов РФ, – ред.). Их пропускная способность составит 30–40 % от существующих мостов», – отметил чиновник.

По словам Калашника, заказчиком работ выступило Государственное агентство восстановления. Исполнители подряда – компании «Автомагистраль-Юг» и «Автострада». Они входили в пятерку подрядчиков президентского проекта «Большое строительство». Сдача двух объектов запланирована до конца февраля 2027 года.

Министр уточнил, что соответствующие конструкции для возведения временных мостов предоставляются в качестве донорской помощи американскими, французскими и японскими партнерами.

Глава министерства добавил, что киевские власти намерены внести изменения в бюджет и выделить 1 млрд грн в виде софинансирования для строительства двух временных мостов через Днепр, сообщает Главком.

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