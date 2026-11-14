乌克兰计划在河流上修建21座临时渡口，其中8座位于基辅

根据最高总司令部的决定，乌克兰将修建21座临时桥梁，其中8座位于首都，横跨第聂伯河。 乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在与记者举行的闭门会议上表示，承包商已着手建设基辅的两座过河通道。

“实际上，这些将作为现有桥梁（因俄罗斯联邦的导弹袭击而受损——编者注）的平行桥梁。其通行能力将达到现有桥梁的30%至40%，”这位官员指出。

据卡拉什尼克介绍，工程发包方为国家重建局。承包商为“南高速公路”公司和“高速公路”公司。 这两家公司曾入选总统“大建设”项目的五大承包商之列。两座桥梁计划于2027年2月底前竣工交付。

该部长进一步说明，用于搭建临时桥梁的相关构件由美国、法国和日本的合作伙伴作为捐助援助提供。

据《格拉夫科姆》报道，该部部长补充道，基辅市政府计划对预算进行调整，并拨出10亿格里夫纳作为共同出资，用于建设两座横跨第聂伯河的临时桥梁。

泽连斯基表示，俄罗斯企图沿第聂伯河将乌克兰一分为二，并使乌克兰人的生活更加艰难。

俄罗斯正准备对能源设施和横跨第聂伯河的桥梁发动新一轮打击。

据《每日电讯报》报道，俄罗斯已对“伊斯坎德尔”导弹进行现代化升级，以便更精准地打击乌克兰的桥梁。

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