W Ukrainie planuje się budowę 21 tymczasowych przepraw przez rzeki, z czego osiem w Kijowie

Zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Wodza w Ukrainie ma powstać 21 tymczasowych mostów, w tym osiem – nad Dnieprem w stolicy. Wykonawcy rozpoczęli już budowę dwóch kijowskich przepraw – poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

„W zasadzie będą to mosty biegnące równolegle do istniejących (które ulegają uszkodzeniom w wyniku ataków rakietowych Rosji – red.). Ich przepustowość wyniesie 30–40% przepustowości istniejących mostów” – zauważył urzędnik.

Według Kalasznika zleceniodawcą prac jest Państwowa Agencja Odbudowy. Wykonawcami zlecenia są firmy „Avtomagistral-Pivden” i „Autostrada”. Znajdowały się one w gronie pięciu wykonawców prezydenckiego projektu „Wielka Budowa”. Oddanie dwóch obiektów do użytku zaplanowano na koniec lutego 2027 roku.

Minister doprecyzował, że odpowiednie konstrukcje do budowy mostów tymczasowych są dostarczane w ramach pomocy darowiznowej przez partnerów amerykańskich, francuskich i japońskich.

Szef ministerstwa dodał, że władze Kijowa zamierzają wprowadzić zmiany do budżetu i przeznaczyć 1 mld hrywien w formie współfinansowania na budowę dwóch tymczasowych mostów przez Dniepr, informuje Glavkom.

Rosja chce podzielić Ukrainę wzdłuż Dniepru i utrudnić życie Ukraińcom – Zełenski.

Rosja przygotowuje nowy atak na sektor energetyczny i mosty nad Dnieprem.

Rosja zmodernizowała rakiety Iskander, aby zapewnić większą precyzję uderzeń na mosty na Ukrainie — The Telegraph.

Czytaj nas na