W pierwszej połowie dnia 17 listopada w obwodzie rówieńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z kolejnym atakiem wojsk rosyjskich z użyciem dronów rakietowych i konwencjonalnych. Dwa z nich spadły, nie wybuchając.

Około godziny 10:30 okupanci przeprowadzili atak na okolice stolicy obwodu. Część bojowa jednego z dronów nie wybuchła: funkcjonariusze policji patrolowej szybko otoczyli teren w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, a saperzy rozbroili niebezpieczny przedmiot i wywieźli go na specjalny plac w celu zniszczenia.

Ponadto w wyniku upadku innego drona na jednej z ulic Równego uszkodzonych zostało kilka zaparkowanych samochodów. Na miejscu zdarzenia saperzy wykryli również ładunek wybuchowy drona, przeprowadzili jego rozbrojenie i zniszczyli ładunek poprzez kontrolowany wybuch na miejscu, a obudowę zawierającą materiały wybuchowe przetransportowano w celu dalszej utylizacji.

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W związku z wrogimi atakami śledczy Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie rówieńskim, pod kierownictwem prokuratury, wszczęli dochodzenie przedprocesowe na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy (naruszenie praw i zwyczajów wojennych).

Źródło: Policja w obwodzie rówieńskim.

17 listopada w Równem rosyjski dron spadł na samochody na podwórzu budynku mieszkalnego. Moment upadku zarejestrowała kamera monitoringu.

Wojska rosyjskie zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz zabudowę mieszkaniową w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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