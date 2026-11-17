Sąd Miejski w Iwano-Frankiwsku skazał trzech nieletnich na 14, 13 i 11 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 19-letniego młodzieńca na obrzeżach miasta. W Biurze Prokuratora Generalnego uznano wyrok za zbyt łagodny, biorąc pod uwagę szczególne okrucieństwo przestępstwa, i przygotowuje się apelację z żądaniem wymierzenia maksymalnej kary.

Podczas postępowania sądowego dwóch oskarżonych przyznało się do winy, a trzeci próbował przedstawić się jedynie jako świadek zdarzenia, jednak prokuratorzy ds. nieletnich udowodnili jego świadomość i współudział w przestępstwie. Oprócz rzeczywistych kar pozbawienia wolności sąd zobowiązał krewnych skazanych do wypłacenia rodzinie ofiary 4,5 miliona hrywien tytułem odszkodowania materialnego i zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

W Biurze Prokuratora Generalnego wyjaśniono, że ponieważ Kodeks karny Ukrainy zabrania orzekania kary dożywotniego więzienia wobec osób, które popełniły przestępstwo w wieku poniżej 18 lat, strona oskarżenia będzie domagać się w apelacji maksymalnej możliwej kary za rozbój i umyślne zabójstwo popełnione przez grupę osób z pobudek materialnych (art. 187 ust. 4, art. 115 ust. 2 pkt 4, 6, 12 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Źródło: ZAXID.NET.

Do tragedii doszło 15 kwietnia 2025 roku. W momencie popełnienia przestępstwa napastnikom było po 14 lat. Zgodnie z ustaleniami śledztwa dzień wcześniej nastolatkowie poznali ofiarę w centrum Iwano-Frankiwska i pod pretekstem pikniku zwabili go do lasu w górach Woźniczkich. Tam dwóch z nich powaliło młodzieńca, brutalnie go pobiło i zadało mu 361 ran kłutych, podczas gdy trzeci sprawca filmował tę zbrodnię telefonem, który wcześniej odebrali ofierze. Po zabójstwie sprawcy przykryli ciało liśćmi i kłodą, jednak już następnego dnia zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy organów ścigania.

W obwodzie czerkaskim policja zatrzymała sześć osób podejrzanych o udział w zabójstwie żołnierza, do którego doszło w Umaniu.

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