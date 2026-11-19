Obecnie nie ma powodów do obaw dotyczących zaopatrzenia rynku krajowego w produkty spożywcze. Nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu spadek PKB może wynieść 4–5%.

Stwierdził to minister polityki rolnej Taras Wysocki w komentarzu dla agencji „Ukrinform”.

Według niego sektor rolniczy i produkcja żywności stanowią znaczną część gospodarki kraju, co pozwala utrzymać stabilność zaopatrzenia w żywność.

Jednocześnie możliwe są tymczasowe zakłócenia w dostawach niektórych produktów przetworzonych, w szczególności oleju, do sieci handlowych. Jednak na rynku krajowym działa wystarczająca liczba średnich producentów oraz alternatywnych kanałów dostaw, które mogą zrekompensować takie zakłócenia.

Źródło: Ukrinform.

Ile kosztuje olej w supermarketach w Kijowie po atakach Rosji na zakłady przetwórcze.

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr. Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Olejna”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać gęste zadymienie i pożar.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak jak dotąd nie odnotowano bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

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