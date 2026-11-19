W dniu 19 listopada 2026 r. Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości tymczasowo zawiesiła w pełnieniu funkcji przewodniczącego jednego z sądów rejonowych w obwodzie odeskim w związku z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego. Odpowiednia decyzja została podjęta na wniosek szefa Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej.

Wysoka Rada Wymiaru Sprawiedliwości częściowo uwzględniła wniosek organów antykorupcyjnych, ustalając okres zawieszenia urzędnika do 9 stycznia 2027 roku.

Zgodnie z danymi z postępowania przygotowawczego sędzia obiecał, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, wydać orzeczenie na korzyść obywatelki w sprawie pociągnięcia jej do odpowiedzialności administracyjnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (cz. 1 art. 130 Kodeksu wykroczeń). Informacje te wprowadzono do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych 6 listopada 2026 r., a już następnego dnia, 7 listopada, organy ścigania ujawniły przestępstwo sędziego zaraz po otrzymaniu przez niego uzgodnionej kwoty nielegalnej korzyści.

Źródło: Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Sędzia Sądu w Pawlohradzie został skazany na karę pozbawienia wolności za łapówkę w wysokości 2 tysięcy dolarów.

Oficerka Sztabu Generalnego została zatrzymana za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymany dezerter próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

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