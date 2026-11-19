19 ноября 2026 года Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения судебных полномочий председателя одного из районных судов Одесской области в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Соответствующее решение принято по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

ВСП частично удовлетворила ходатайство антикоррупционных органов, определив срок отстранения должностного лица до 9 января 2027 года.

По данным досудебного расследования, судья пообещал за денежное вознаграждение вынести решение в пользу гражданки по делу о привлечении её к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены 6 ноября 2026 года, а уже на следующий день, 7 ноября, правоохранители разоблачили судью сразу после получения им оговоренной суммы неправомерной выгоды.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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