ВРП отстранила председателя одного из районных судов Одесской области, уличенного во взяточничестве
19 ноября 2026 года Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения судебных полномочий председателя одного из районных судов Одесской области в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Соответствующее решение принято по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
ВСП частично удовлетворила ходатайство антикоррупционных органов, определив срок отстранения должностного лица до 9 января 2027 года.
По данным досудебного расследования, судья пообещал за денежное вознаграждение вынести решение в пользу гражданки по делу о привлечении её к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены 6 ноября 2026 года, а уже на следующий день, 7 ноября, правоохранители разоблачили судью сразу после получения им оговоренной суммы неправомерной выгоды.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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