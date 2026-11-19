Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy odbyli spotkanie robocze, podczas którego omówili potrzeby armii ukraińskiej na przyszły rok oraz wzmocnienie zdolności obronnych.

W szczególności poruszono kwestie wyników posiedzenia w formacie „Ramstein”, zakresu i kierunków pomocy wojskowej od partnerów międzynarodowych, a także sytuacji operacyjnej na linii frontu.

Szczególną uwagę poświęcono zaopatrzeniu frontu w drony oraz określeniu potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy w zakresie uzbrojenia na rok 2027.

Wśród kluczowych zadań znalazło się zwiększenie produkcji ukraińskiej broni, modernizacja istniejących rodzajów uzbrojenia oraz rozwój środków rażenia dalekiego zasięgu.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara podczas wystąpienia na posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych w Brukseli wezwał europejskich partnerów do wzmocnienia pozycji negocjacyjnych Kijowa i Unii Europejskiej poprzez zwiększenie wsparcia obronnego.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy odbyli wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara spotkał się z żołnierzami jednostek bojowych, aby omówić potrzeby frontu, skuteczność dowodzenia oraz sposoby ograniczenia strat wśród ukraińskich obrońców.

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