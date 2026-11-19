Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили потребности украинской армии на следующий год и укрепление оборонного потенциала.

В частности, речь шла о результатах заседания в формате «Рамштайн», объемах и направлениях военной помощи от международных партнеров, а также об оперативной ситуации на линии боевого столкновения.

Особое внимание уделили обеспечению фронта беспилотниками и определению потребностей ВСУ в вооружении на 2027 год.

Среди ключевых задач — увеличение производства украинского оружия, модернизация имеющихся образцов вооружения и развитие дальнобойных средств поражения.

Источник: Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвал европейских партнеров укрепить переговорные позиции Киева и Евросоюза путем наращивания оборонной поддержки.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с военнослужащими боевых подразделений, чтобы обсудить потребности фронта, эффективность управления и способы сокращения потерь среди украинских защитников.

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