Кабинет Министров Украины назначил Анастасию Бондарь на должность заместителя министра образования и науки Украины Андрея Бутенко по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Соответствующее распоряжение № 1213 опубликовано на правительственном портале.

До этого назначения Анастасия Бондарь занимала аналогичную должность в Министерстве культуры, откуда её уволили правительственным распоряжением № 1212. На этой должности в сфере культуры она работала с августа 2021 года, а до этого в 2019–2021 годах была заместителем председателя Одесской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития.

Анастасия Бондарь окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получила степень магистра международных отношений по специальности «европейская политика». До перехода на государственную службу она более 15 лет работала в украинских и зарубежных телекоммуникационных корпорациях и инвестиционных компаниях, а также является автором научных публикаций по цифровой трансформации в государственном управлении.

Источник: Кабинет Министров Украины.

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