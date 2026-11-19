Rada Ministrów Ukrainy mianowała Anastazję Bondar na stanowisko zastępczyni ministra edukacji i nauki Ukrainy Andrieja Butenko ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowej i cyfryzacji. Odpowiednie zarządzenie nr 1213 zostało opublikowane na portalu rządowym.

Przed tą nominacją Anastazja Bondar zajmowała podobne stanowisko w Ministerstwie Kultury, z którego została zwolniona na mocy rozporządzenia rządowego nr 1212. Na tym stanowisku w sektorze kultury pracowała od sierpnia 2021 r., a wcześniej, w latach 2019–2021, pełniła funkcję zastępczyni przewodniczącego Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej ds. rozwoju cyfrowego.

Anastasia Bondar ukończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, gdzie uzyskała tytuł magistra stosunków międzynarodowych w zakresie polityki europejskiej. Przed przejściem do służby państwowej przez ponad 15 lat pracowała w ukraińskich i zagranicznych korporacjach telekomunikacyjnych oraz firmach inwestycyjnych, a także jest autorką publikacji naukowych dotyczących transformacji cyfrowej w administracji państwowej.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

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