乌克兰内阁任命阿纳斯塔西娅·邦达尔为乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科负责数字发展、数字转型和数字化事务的副部长。相关第1213号命令已发布在政府门户网站上。

在此任命之前，阿纳斯塔西娅·邦达尔曾在文化部担任类似职务，后根据政府第1212号命令被免职。 她自2021年8月起在文化领域担任该职务，此前在2019年至2021年期间曾担任敖德萨州州政府负责数字发展事务的副主席。

阿纳斯塔西娅·邦达尔毕业于基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学国际关系学院，并获得欧洲政策方向的国际关系硕士学位。 在进入公职领域之前，她曾在乌克兰及国外的电信集团和投资公司工作超过15年，并发表过关于政府管理数字化转型的学术论文。

来源：乌克兰内阁。

乌克兰武装部队陆军司令、准将斯维亚托斯拉夫·扎伊茨向全体官兵介绍了谢尔盖·科罗廖夫名下日托米尔军事学院的新任院长。该高等军事学府现由上校马克西姆·拉诺维担任院长。

伊万·加夫里柳克将军被任命为乌克兰国防工业集团（UkrOboronProm）负责人。关于任命伊万·尤里耶维奇·加夫里柳克的决定，是由该公司监事会根据竞争性选拔结果及与候选人的最终面试情况作出的。 候选人的搜寻、遴选和初步评估工作由国际公司Amrop Partnership的乌克兰代表处负责。

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