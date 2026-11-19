Двое мужчин из Одессы и Днепра за деньги регистрировали терминалы Starlink на украинцев для нужд российских оккупантов. Обоих задержали и поместили под стражу.

20-летний одессит с августа по октябрь 2026 года зарегистрировал более 100 терминалов, используя паспортные данные жителей Николаева, в том числе несовершеннолетних. За каждое устройство он получал от российского куратора $150.

33-летний житель Днепра с февраля по май зарегистрировал более 60 терминалов. Впоследствии он привлек других людей и создал фиктивное предприятие, через которое оформлял оборудование. За каждый терминал получал $200.

Зарегистрированная система Starlink обеспечивала российским оккупантам спутниковую связь на временно оккупированных территориях, в частности для координации боевых действий и управления ударными дронами.

Все терминалы заблокировали. В ходе обысков изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с представителями РФ.

Одессичанину объявили подозрение в государственной измене, жителю Днепра — в пособничестве государству-агрессору. Им грозит уголовная ответственность.

Источник: Офис Генерального прокурора.

34-летнего жителя Киева признали виновным в государственной измене. Он помог российскому военному проверить четыре терминала спутниковой связи Starlink.

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал местонахождение ремонтных баз Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

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