Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения «Азов» Богдан Кротевич с позывным «Тавр» возглавит 42-ю отдельную бригаду морской пехоты, сообщили журналистам осведомлённые источники в морской пехоте и Генеральном штабе ВСУ.

Кротевич присоединился к «Азову» в 2014 году, участвовал в обороне Мариуполя, в сентябре 2022 года вернулся из плена, а в феврале 2025 года уволился со службы.

42-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и 30-го корпуса морской пехоты и была создана в августе 2026 года путем трансформации 144-й отдельной механизированной бригады, которой командовал полковник Владимир Руснак.

Источник: Суспильне.

Новым командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» назначен майор Тарас Вознюк, ранее занимавший должность командира 25-го отдельного противотанкового батальона 3-го армейского корпуса.

Полковник Дмитрий Савон стал новым командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Он сменил на этом посту Михаила Кураха, который возглавлял бригаду с 2025 года и теперь стал начальником штаба 8-го корпуса ДШВ. Савон служит в армии с 2001 года и ранее был командиром батальона и заместителем командира 80-й бригады.

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый и командующий Сухопутными войсками бригадный генерал Святослав Заиц посетили пункт управления 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины.

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