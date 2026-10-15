Бригаду Едельвейс очолив виходець із 3 армійського корпусу Тарас Вознюк

Новим командиром 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» призначено майора Тараса Вознюка, який раніше обіймав посаду командира 25 окремого протитанкового батальйону 3 армійського корпусу.

Відповідний наказ підписав командувач Сухопутних військ Святослав Заїць. Вознюк змінив на цій посаді полковника Олексія Чужикова, під чиїм керівництвом бригада виконувала завдання в районі Словʼянська.

За даними джерел у Силах оборони, це призначення стало першим кадровим рішенням після того, як 11 корпус, у підпорядкуванні якого перебуває 10 ОГШБр, увійшов до новоствореного угруповання військ «Центр» під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького.

Джерело: hromadske.

Полковник Дмитро Савон став новим командиром 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Він змінив на посаді Михайла Кураха, який очолював бригаду з 2025 року та тепер став начальником штабу 8-го корпусу ДШВ. Савон служить у війську з 2001 року та раніше був командиром батальйону й заступником командира 80 бригади.

В Україні в кожній бригаді ТрО створили по два батальйони безпілотних систем.

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