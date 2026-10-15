Бригаду «Эдельвейс» возглавил выходец из 3-го армейского корпуса Тарас Вознюк

Новым командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» назначен майор Тарас Вознюк, ранее занимавший должность командира 25-го отдельного противотанкового батальона 3-го армейского корпуса.

Соответствующий приказ подписал командующий Сухопутными войсками Святослав Заиц. Вознюк сменил на этой должности полковника Алексея Чужикова, под руководством которого бригада выполняла задачи в районе Славянска.

По данным источников в Силах обороны, это назначение стало первым кадровым решением после того, как 11-й корпус, в подчинении которого находится 10-я ОГШБр, вошел в состав вновь созданной группировки войск «Центр» под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого.

Источник: hromadske.

Полковник Дмитрий Савон стал новым командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Он сменил на этом посту Михаила Кураха, который возглавлял бригаду с 2025 года и теперь стал начальником штаба 8-го корпуса ДШВ. Савон служит в армии с 2001 года и ранее был командиром батальона и заместителем командира 80-й бригады.

В Украине в каждой бригаде ТрО создали по два батальона беспилотных систем.

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