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Новости Украина

Во Львовской области пропавшую 56-летнюю женщину нашли мертвой в колодце

UA NEWS 15 Октября 2026 15:48
Во Львовской области пропавшую 56-летнюю женщину нашли мертвой в колодце

В поселке Щирец Львовского района водолазы обнаружили тело 56-летней местной жительницы, которая пропала без вести.

Женщина вышла из дома 7 октября и не вернулась. 8 октября по запросу полиции спасатели обследовали водоем и впоследствии совместно с сотрудниками ГСЧС извлекли тело женщины из колодца.

Источник: Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области

В Хмельницкой области во время обычных работ по обустройству колодца произошла трагедия, закончившаяся гибелью молодого мужчины. Из-за внезапного оползня он оказался под землей и не смог выбраться. 

В Белоцерковском районе Киевской области спасатели провели сложную операцию по спасению мужчины, упавшего в колодец. Инцидент произошел 22 января в 15:13 в поселке Гребинки на улице Сахарной.

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