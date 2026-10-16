Путин передал активы пяти иностранных компаний российскому бизнесмену

Владимир Путин передал под временное управление компании бывшего вице-премьера Забайкальского края Марата Мирхайдарова российские активы пяти иностранных производителей. Ранее он в качестве добровольца отправился воевать против Украины в составе подразделения «Ахмат». Совокупная выручка этих предприятий за 2025 год, по подсчетам The Insider, составила около 53,6 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов пяти иностранных компаний под временное управление ООО «Управляющая компания “Центр Капитал”». Компания принадлежит Марату Мирхайдарову — бывшему вице-премьеру Забайкальского края, который в 2024 году в качестве добровольца отправился на войну против Украины и служил в подразделении «Ахмат». Под управление его компании передали активы следующих производителей:

Tarkett — французского производителя напольных покрытий;

Ontex — бельгийской группы, выпускающей средства личной гигиены;

Menshen — немецкой группы, производящей пластиковую упаковку;

«Каппа Рус» — производителя упаковочной продукции;

Eviosys — компании, производящей металлическую тару.

По подсчётам The Insider, совокупная выручка этих пяти предприятий в 2025 году составила около 53,6 млрд рублей. Речь идёт именно о передаче активов под временно управление. Это не означает, что иностранные компании юридически утратили право собственности на свой бизнес.

Мирхайдаров подтвердил передачу активов

В беседе с «Агентством» Мирхайдаров подтвердил, что предприятия переданы под управление его компании. Решение он объяснил политической волей российского президента. «Это политическая воля нашего президента», — сказал бывший чиновник.

В то же время Мирхайдаров попросил журналистов не привлекать к этой истории лишнего внимания. Он заявил, что публичное обсуждение может дать его противникам повод вспомнить его прошлое. «Я патриот, я был на СВО. [...] У меня есть боевые награды. И вот эта нынешняя публичная суматоха никому не нужна», — заявил он.

Мирхайдаров также опроверг, что иностранные компании лишили их бизнеса. По его словам, речь идет лишь о временном управлении, а право собственности остается за прежними владельцами. «Это временное управление. Бизнес, как принадлежал им, так и принадлежит. Никто ни у кого ничего не изымал», — подчеркнул он. Бывший чиновник добавил, что готов вернуть управление предприятиями по первому требованию Путина.

Кто такой Марат Мирхайдаров

По данным системы СПАРК, компания «Центр Капитал» была зарегистрирована 3 февраля 2026 года. Её уставный капитал составлял 10 тысяч рублей. Мирхайдаров является её единственным учредителем и генеральным директором. До этого он совмещал работу на государственной службе с предпринимательской деятельностью. В январе 2024 года Мирхайдаров сообщил о вступлении в подразделение «Ахмат» и отправился воевать против Украины.

На фронте он провёл несколько месяцев, после чего вернулся к работе в правительстве Забайкальского края. В марте 2025 года Мирхайдаров покинул свой пост. Своё решение он объяснил последствиями травмы, полученной во время боевых действий. Теперь его компания получила право временно управлять активами пяти иностранных производителей, работающих в России.

Что означает временное управление

Передача активов под временное управление дает назначенной компании возможность руководить предприятиями. В то же время такой механизм сам по себе не означает смену юридического владельца. В случае с пятью иностранными компаниями управление передали структуре, которую возглавляет бывший российский чиновник с опытом участия в войне против Украины.

Мирхайдаров заявляет, что иностранные владельцы не лишились своего бизнеса, и уверяет, что готов вернуть управление по решению Путина. В то же время передача активов происходит на фоне полномасштабной войны России против Украины и решений российских властей в отношении имущества иностранных компаний. Общая выручка пяти предприятий, попавших под временное управление, за 2025 год составила примерно 53,6 млрд рублей. На документ обратили внимание издания «Агентство» и The Insider.

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