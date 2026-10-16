В Украине появилась лаборатория, которая поможет выявлять асбест в разрушенных зданиях и строительном мусоре. Ее открыли в Киеве при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Японии. По его словам, лабораторию оснастили системой трансмиссионной электронной микроскопии. Она позволяет обнаруживать даже самые тонкие волокна асбеста, которые сложно или невозможно увидеть с помощью обычного оптического микроскопа.

Это важно для расчистки завалов после российских обстрелов. Часть поврежденных зданий содержит материалы с асбестом, а во время разрушения и демонтажа опасные волокна могут попадать в воздух.

Чем опасен асбест

Асбест — это группа природных минералов, волокна которых ранее широко использовались в строительстве. Он содержится, в частности, в некоторых видах шифера, теплоизоляции и других строительных материалах. Пока такие материалы остаются целыми и неповрежденными, риск попадания волокон в воздух может быть ниже. Однако при разрушении здания, резке, разбивании или разборке завалов асбестовые волокна могут высвобождаться. Они настолько мелкие, что человек может вдохнуть их, даже не заметив этого.

Вдыхание асбестовых волокон связано с развитием серьезных заболеваний, в частности рака легких и мезотелиомы — злокачественной опухоли оболочек, покрывающих легкие и другие внутренние органы. Опасность заключается и в том, что заболевания могут проявиться спустя много лет после контакта с асбестом. По оценкам Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, профессиональное воздействие асбеста ежегодно приводит к более чем 200 тысячам смертей в мире. Это более 70 % смертей от онкологических заболеваний, связанных с работой.

В Украине использование асбеста запретили в октябре 2023 года. Однако это не означает, что он исчез из зданий, построенных ранее. Именно поэтому при демонтаже старых или поврежденных сооружений необходимо проверять материалы и соблюдать правила безопасности.

Что будет проверять новая лаборатория

На первом этапе лаборатория будет исследовать материалы, собранные в рамках проектов ПРООН по управлению отходами разрушений. Результаты анализов помогут определить, какие отходы содержат асбест и как с ними безопасно обращаться. По данным Виктора Ляшко, в ходе работ по расчистке завалов в восьми областях Украины ПРООН помогла справиться с более чем миллионом тонн отходов разрушений. Из них более 3570 тонн опасных отходов, в частности материалов, содержащих асбест, уже были безопасно выделены.

Теперь лабораторные исследования помогут точнее определять состав отходов. Это позволит лучше защищать работников, разбирающих завалы, правильно сортировать строительный мусор и определять, какие материалы можно повторно использовать. Важно, что не все отходы после разрушений можно безопасно перерабатывать. Перед повторным использованием их нужно проверить на наличие опасных веществ. Только после этого можно определять, какие фракции пригодны для дальнейших строительных работ.

Украина готовится к европейским требованиям

Открытие лаборатории также связано с приведением украинских стандартов в соответствие с требованиями Европейского Союза. Как сообщил министр здравоохранения, директива ЕС 2023/2668 предусматривает снижение допустимой концентрации асбеста в воздухе рабочей зоны в десять раз — до 0,01 волокна на кубический сантиметр. С 21 декабря 2029 года страны ЕС должны использовать электронную микроскопию для измерения концентрации асбеста.

Украина уже работает над созданием соответствующей системы. Следующими шагами для новой лаборатории станут аккредитация по международному стандарту ISO/IEC 17025 и обучение украинских специалистов. Этот стандарт определяет требования к компетентности лабораторий, проводящих испытания и калибровку. Аккредитация подтвердит, что лаборатория работает в соответствии с установленными требованиями и может обеспечивать надежные результаты исследований.

Кроме того, Минэкономики и ПРООН совместно разрабатывают стандарты для безопасного обращения с отходами разрушений. В Украине уже подготовлены национальные стандарты по отбору проб, выявлению асбеста и контролю его содержания в воздухе. Также начата работа над новыми правилами в сфере циркулярного строительства, которое предусматривает повторное использование материалов.

Почему это важно для восстановления Украины

По оценке RDNA5, по состоянию на конец 2025 года в результате российских атак было повреждено или разрушено 14% жилого фонда Украины. Это затронуло более трех миллионов домохозяйств. Восстановление потребует большого количества строительных материалов. Часть отходов после разрушений можно переработать и использовать повторно, но для этого необходимо убедиться, что они не содержат опасных веществ.

Заместитель министра экономики Елена Крамаренко подчеркнула, что проверка материалов является важным условием безопасного восстановления. «Значительная часть отходов разрушений может быть переработана и повторно использована для восстановления. Однако для этого необходимо обеспечить надлежащую сортировку и проверку материалов на содержание опасных веществ», — отметила она.

По словам Крамаренко, новая лаборатория поможет создать условия для безопасного использования вторичных материалов в строительстве. Это позволит не только сократить количество отходов, но и защитить здоровье людей и окружающую среду. Проект был реализован при финансовой поддержке правительства Японии и при участии ПРООН в Украине. После открытия лаборатория будет готовиться к международной аккредитации, а её специалисты пройдут обучение.

Таким образом, новая лаборатория должна помочь Украине более безопасно разбирать поврежденные здания, отделять опасные материалы и определять, что можно повторно использовать при восстановлении. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий запрет на использование асбеста в строительстве.